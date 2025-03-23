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Macaristan - Türkiye | Canlı izle - Canlı sonuç

Macaristan - Türkiye | Canlı izle - Canlı sonuç

17:3323/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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A Ligi'ne yükselmek için sahadayız.
A Ligi'ne yükselmek için sahadayız.

A Milli Takımımız, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Uluslar A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Macaristan-Türkiye maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımımız, 3-1 kazandığı maçın rövanşında UEFA Uluslar Ligi play-off turu karşılaşmasında Macaristan'a konuk olacak.


Puskas Arena'da saat 20.00'de başlayacak olan mücadele TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Alman hakem Zwayer yönetecek.


İlk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü rövanşta forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise Schaffer ile Nagy sarı kart cezalısı.


Ay-yıldızlılar her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselecek.


MUHTEMEL 11'LER
Macaristan:
Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Kata, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Csoboth, Varga.
Türkiye:
Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem.

MACARİSTAN - TÜRKİYE CANLI İZLE
Macaristan - Türkiye maçını canlı izlemek için


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#Türkiye
#Macaristan
#UEFA ULUSLAR LİGİ

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