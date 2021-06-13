Maçta kalbi duran Eriksen'in durumu stabil

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Finlandiya ile oynanan müsabakada fenalaşarak yerde kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen için yeni bir bilgilendirme yapıldı.
Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Eriksen ile bu sabah konuşulduğu ifade edilirken, "Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra destek aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" denildi.
Christian Eriksen kriz geçirdiğinde arkadaşları neden etrafını sarıp görüntü alınmasını engelledi? pic.twitter.com/U2G7iIPleT
Christian Eriksen kriz geçirdiğinde arkadaşları neden etrafını sarıp görüntü alınmasını engelledi? pic.twitter.com/U2G7iIPleT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 12, 2021