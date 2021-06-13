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Maçta kalbi duran Eriksen'in durumu stabil

EURO 2020 maçında rahatsızlık geçiren Christian Eriksen'in sağlık durumunun stabil olduğu ve hastanede kalmaya devam edeceği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maçta kalbi duran Eriksenin durumu stabil
Eriksen saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Finlandiya ile oynanan müsabakada fenalaşarak yerde kalan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen için yeni bir bilgilendirme yapıldı.

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Eriksen ile bu sabah konuşulduğu ifade edilirken, "Durumu stabil ve ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam edecek. Milli Takım kadrosu ve ekibi, dün yaşananlardan sonra destek aldı ve bundan sonra da birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen ve ailesine desteklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

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