Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga 10. hafta karşılaşmasında Mainz'a 3-1 mağlup oldu. Dortmund, son 6 çıktığı deplasman mücadelesinden yenilgiyle ayrıldı. Mainz - Borussia Dortmund maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund ligin orta sıralarında yer alan Mainz'i ağırladı.
Sarı-siyahlı takımın Türk asıllı futbolcusu Emre Can ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 27'inci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
10 kişi kalan ev sahibi Dortmund maçın 36'ıncı dakikasında 1-0 geriye düştüğü maçta 4 dakika sonra beraberliği yakalamasına rağmen 45+3'de yediği golle ilk yarıyı mağlup kapadı.
İkinci yarının 5'üncü dakikasında bir gol daha yiyen Dortmund maçtan 3-1 yenik ayrılarak, son haftalarda ligdeki kötü gidişatını sürdürdü ve puan tablosunda 7'nci sıraya geriledi.
Nuri Şahin'in takımı bütün kulvarlarda çıktığı son 6 deplasman maçının tamamını kaybetti.