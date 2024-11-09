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Borussia Dortmund'un deplasman kabusu sürüyor: Mainz'a mağlup

Borussia Dortmund'un deplasman kabusu sürüyor: Mainz'a mağlup

20:199/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Nuri Şahin
Nuri Şahin

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga 10. hafta karşılaşmasında Mainz'a 3-1 mağlup oldu. Dortmund, son 6 çıktığı deplasman mücadelesinden yenilgiyle ayrıldı. Mainz - Borussia Dortmund maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund ligin orta sıralarında yer alan Mainz'i ağırladı.


Sarı-siyahlı takımın Türk asıllı futbolcusu Emre Can ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 27'inci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


10 kişi kalan ev sahibi Dortmund maçın 36'ıncı dakikasında 1-0 geriye düştüğü maçta 4 dakika sonra beraberliği yakalamasına rağmen 45+3'de yediği golle ilk yarıyı mağlup kapadı.


İkinci yarının 5'üncü dakikasında bir gol daha yiyen Dortmund maçtan 3-1 yenik ayrılarak, son haftalarda ligdeki kötü gidişatını sürdürdü ve puan tablosunda 7'nci sıraya geriledi.


Nuri Şahin'in takımı bütün kulvarlarda çıktığı son 6 deplasman maçının tamamını kaybetti.


MAİNZ - BORUSSİA DORTMUND MAÇ SONUCU


MAİNZ - BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Mainz - Borussia Dortmund maçının özetini izlemek için

BUNDESLİGA PUAN DURUMU



#Borussia Dortmund
#Mainz
#Bundesliga

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