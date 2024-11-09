Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund ligin orta sıralarında yer alan Mainz'i ağırladı.

10 kişi kalan ev sahibi Dortmund maçın 36'ıncı dakikasında 1-0 geriye düştüğü maçta 4 dakika sonra beraberliği yakalamasına rağmen 45+3'de yediği golle ilk yarıyı mağlup kapadı.

İkinci yarının 5'üncü dakikasında bir gol daha yiyen Dortmund maçtan 3-1 yenik ayrılarak, son haftalarda ligdeki kötü gidişatını sürdürdü ve puan tablosunda 7'nci sıraya geriledi.