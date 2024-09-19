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Hakan’lı Inter Manchester City deplasmanından 1 puan çıkardı

Hakan’lı Inter Manchester City deplasmanından 1 puan çıkardı

10:2819/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Manchester City - Inter maç özeti
Manchester City - Inter maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester City evinde Inter’ı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maçın 82. dakikasında oyundan çıktı. Manchester City - Inter maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Hakan Çalhanoğlu’lu Inter Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Manchester City ile karşılaştı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı ve her iki takımda 1’er puanın sahibi oldu. Manchester City - Inter maç özeti haberimizde.

MANCHESTER CİTY - INTER MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Inter maç özetini izlemek için

MANCHESTER CİTY - INTER MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



#Inter
#Manchester City
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Hakan Çalhanoğlu

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