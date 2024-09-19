UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester City evinde Inter’ı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maçın 82. dakikasında oyundan çıktı. Manchester City - Inter maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Hakan Çalhanoğlu’lu Inter Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Manchester City ile karşılaştı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı ve her iki takımda 1’er puanın sahibi oldu. Manchester City - Inter maç özeti haberimizde.