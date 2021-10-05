Manchester efsanesi Alex Ferguson'un en beğendiği Türk futbolcu Manchester United'ın efsane menajeri Alex Ferguson'un yaptığı açıklamalar dünya kamuoyunda her zaman ses getirmiştir. Tecrübeli futbol adamının Türkiye deplasmanlarına geldiği zamanlarda verdiği röportajlar da hep merak uyandırmıştır. Türk futbolu hakkındaki görüşleri değer gören İskoç teknik adamın en beğendiği Türk futbolcu ile ilgili sözleri hala akıllarda.

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