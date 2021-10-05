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Manchester efsanesi Alex Ferguson'un en beğendiği Türk futbolcu

Manchester United'ın efsane menajeri Alex Ferguson'un yaptığı açıklamalar dünya kamuoyunda her zaman ses getirmiştir. Tecrübeli futbol adamının Türkiye deplasmanlarına geldiği zamanlarda verdiği röportajlar da hep merak uyandırmıştır. Türk futbolu hakkındaki görüşleri değer gören İskoç teknik adamın en beğendiği Türk futbolcu ile ilgili sözleri hala akıllarda.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester efsanesi Alex Fergusonun en beğendiği Türk futbolcu kimdir?
Alex Ferguson, Manchester United'ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde önemli zaferler elde etmişti.

Manchester United'da kazandığı zaferlerle dünya futbolunun unutulmaz isimleri arasına giren Alex Ferguson'un en beğendiği Türk futbolcu sizce kimdir?

İskoç teknik adamın yıllar önce Bursaspor deplasmanı öncesinde yaptığı açıklamalar sosyal medyada dikkat çekti. Ferguson, o karşılaşma öncesinde 'en beğendiğiniz Türk futbolcu kimdir?' sorusuna 'Tugay Kerimoğlu' cevabını veriyor.

Ferguson'un Türk futbolcularla ilgili sorulan soruya verdiği cevap şöyle;

  • "Benim favorim Tugay Kerimoğlu. Çok beğeniyordum onu. Mükemmel bir oyuncuydu. Blacburn'de oynarken dikkatle izliyordum ve gerçekten müthiş bir futbolcuydu"
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