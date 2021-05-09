Manchester United geriden gelerek kazandı

Gündem

Ankara’nın dev millet bahçesi 30 Ağustos’ta açılıyor

Ankara’da yapımı yüzde 86 oranında tamamlanan AKM Millet Bahçesi, açılış için gün sayıyor. 9 bin ağaca ev sahipliği yapacak 760 bin metrekarelik alan üzerine kurulan millet bahçesi, 30 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Ankara için cazibe merkezi olacak millet bahçesinde 1200 kişilik cami, sanat atölyeleri, kır lokantası, çayhane, pazar yeri, tohum merkezi, çocuk kulübü, sağlık merkezi, binicilik merkezi gibi sosyal alanlar da bulunacak.