Manchester United üç yıldızına veda etti

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, Casemiro, Tyrell ve Jadon'a United'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekleri için en iyi dileklerini sunar. Bir kere Kırmızı, her zaman Kırmızı." ifadeleri kullanıldı.