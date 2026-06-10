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Manchester United üç yıldızına veda etti

Manchester United üç yıldızına veda etti

15:5410/06/2026, Çarşamba
AA
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Manchester United
Manchester United

Premier Ligi ekibi Manchester United, sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yollarını ayırdı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüpteki herkes, Casemiro, Tyrell ve Jadon'a United'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecekleri için en iyi dileklerini sunar. Bir kere Kırmızı, her zaman Kırmızı." ifadeleri kullanıldı.

Manchester United, Premier Lig'de geçen sezonu 71 puanla 3. sırada tamamlamıştı.



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