Manisa Basket Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda 5'inci hafta maçında konuk ettiği Unicaja Malaga'ya 103-97 yenilerek çeyrek final iddiasını kaybetti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda 5'inci hafta maçında Manisa Basket evinde ligin son şampiyonu olan İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 103-97 yenilerek çeyrek final iddiasını kaybetti.
Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 26-24, devre ise 53-46 Unicaja Malaga'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
3'üncü periyot 78-78 eşitlikle tamamlanırken, maç 103-97 Unicaja Malaga'nın üstünlüğüyle sona erdi. Maçın en skorer ismi 33 sayıyla Unicaja Malaga'dan Taylor oldu. Grupta 5 maçta 1 galibiyette kalan Manisa Basket haftaya son maçta Galatasaray'a konuk olacak.