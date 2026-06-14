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Manisa FK'da Diony belirsizliği

Manisa FK'da Diony belirsizliği

13:3514/06/2026, Pazar
DHA
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Lois Diony
Lois Diony

Manisa FK'nın geçen sezonki en büyük kozlarından biri olan Lois Diony'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız golcü, 38 maçta kaydettiği 22 golle takımın ligde kalma mücadelesinde başrolü oynamıştı.

1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde geçen sezon çıktığı 38 maçta 22 gol atarak takımını ayakta tutan Fransız golcü Lois Diony'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Manisa temsilcisi ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek 33 yaşındaki futbolcuya 1'inci Lig'den birçok takımın talip olduğu öğrenildi. Batman Petrolspor, Pendikspor, Van Spor FK ve Ankara Keçiörengücü'nün Diony ile temasta olduğu, deneyimli forvetin ise henüz bir karar vermediği kaydedildi.

Manisa FK yönetiminin ise Diony ile yeniden sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü ancak net bir hamlenin henüz gerçekleşmediği vurgulandı. Daha önce de 1'inci Lig'de Bandırmaspor forması giyen Diony, Türkiye kariyerinde toplam 28 gol attı.




#Manisa FK
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