Manisa FK'da Diony belirsizliği

Manisa temsilcisi ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek 33 yaşındaki futbolcuya 1'inci Lig'den birçok takımın talip olduğu öğrenildi. Batman Petrolspor, Pendikspor, Van Spor FK ve Ankara Keçiörengücü'nün Diony ile temasta olduğu, deneyimli forvetin ise henüz bir karar vermediği kaydedildi.