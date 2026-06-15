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Marc Cucurella Real Madrid'de

Marc Cucurella Real Madrid'de

12:1015/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Marc Cucurella
Marc Cucurella

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Chelsea'de forma giyen İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Real Madrid, sol bek transferini resmen tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden İspanyol devi, Marc Cucurella'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Real Madrid'in resmi açıklamasında, Chelsea ile oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilirken, "Real Madrid ve Chelsea, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardılar. Cucurella, 30 Haziran 2032'ye kadar kulübümüzle sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Futbol kariyerine Barcelona altyapısında başlayan 27 yaşındaki sol bek, daha sonra Getafe ve Brighton formaları giydi. Başarılı performansının ardından Chelsea'ye transfer olan Cucurella, son dört sezondur İngiliz ekibinde görev yapıyordu.

Geride kalan sezonda Chelsea formasıyla 50 resmi karşılaşmaya çıkan İspanyol futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.




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