Mourinho'dan teknik ekibe sürpriz karar: Eski oyuncusunu yanına aldı

Yeni sezonda Real Madrid'in başında görev yapacak olan Jose Mourinho, teknik ekibini şekillendirmeye başladı. Kısa süre önce İspanyol devinin yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtılan deneyimli çalıştırıcı, ekibine tanıdık bir ismi dahil etti. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Mourinho'nun teknik kadrosunda yer alacak isim, eski öğrencisi Sami Khedira oldu.

Mourinho ve Khedira daha önce 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalışmış, Alman futbolcu o dönemde takımın önemli parçalarından biri olmuştu. Yıllar sonra yolları yeniden kesişen ikili, bu kez teknik ekipte birlikte görev yapacak.

Khedira için bu gelişme kariyerinde yeni bir sayfa anlamına geliyor. 2021 yılında Hertha Berlin formasıyla profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan eski orta saha oyuncusu, emekliliğinin ardından herhangi bir kulüpte resmi görev üstlenmemişti. Futbol gündemini daha çok televizyon yorumculuğu üzerinden takip eden Khedira, böylece ilk kez teknik ekipte görev alacak.











