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Galatasaray istiyordu, Jose Mourinho kaptı! Real Madrid'in sabaha karşı bitirdiği tarihi transfer operasyonu

Galatasaray istiyordu, Jose Mourinho kaptı! Real Madrid'in sabaha karşı bitirdiği tarihi transfer operasyonu

08:0012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu olan Manchester City'nin Portekizli süper starı Bernardo Silva'nın yeni adresi netleşti. Real Madrid, sadece 36 saat süren jet bir operasyonla yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın transfer gündemine sık sık gelen Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'nın yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bernardo Silva, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

İspanyol devinin yaklaşık 36 saat önce başlattığı yoğun transfer operasyonunun kısa sürede sonuç verdiği belirtilirken, tarafların iki yıllık sözleşme ve buna ek olarak bir yıllık opsiyon konusunda el sıkıştığı ifade edildi.

MOURINHO ISRARCIYDI


Haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun Bernardo Silva'yı kadrosunda görmeyi çok istediği ve deneyimli futbolcunun da yapılan teklife olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

Ayrıca gün içerisinde ortaya çıkan ileri düzey görüşmelerin tamamen doğrulandığı aktarıldı.


SEZON PERFORMANSI 


Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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