NBA

Marc Gasol mülteci kadını kurtardı

İspanyol basketbolcu Marc Gasol, gönüllüsü olduğu sivil toplum kuruluşuyla birlikte dün Akdeniz'de bir göçmen kadının hayatını kurtardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marc Gasol.

Marc Gasol.

Dünya basketbolunun önemli isimlerinden olan Marc Gasol, yaptığı örnek davranışla gönülleri fethetti.

Proactiva Open Arms isimli bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde gönüllü olarak faaliyetlere katılan 33 yaşındaki Gasol, dün Libya açıklarında terk edilen üç göçmeni kurtarmak için harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucu Kamerunlu bir mülteci kadın kurtarılırken, birisi çocuk iki kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

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