Marc Gasol mülteci kadını kurtardı

Dünya basketbolunun önemli isimlerinden olan Marc Gasol, yaptığı örnek davranışla gönülleri fethetti.

Proactiva Open Arms isimli bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde gönüllü olarak faaliyetlere katılan 33 yaşındaki Gasol, dün Libya açıklarında terk edilen üç göçmeni kurtarmak için harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucu Kamerunlu bir mülteci kadın kurtarılırken, birisi çocuk iki kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE — Marc Gasol (@MarcGasol) 17 Temmuz 2018

