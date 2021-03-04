Marius Sumudica pes etti: Çaykur Rizespor'da ayrılık resmen açıklandı

Giresunspor'un isim sponsoru GZT oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig lideri Giresunspor, çok önemli bir sponsorluk anlaşması sağladı. Giresunspor, Türkiye'nin en büyük grup şirketlerinden Albayrak Medya'ya ait GZT ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Bu kapsamda Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca ile Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet arasında sözleşme imzalandı. Albayrak Grubu Genel Merkezi'nde gerçekleşen törene, şirketin yönetim kurulu üyeleri, Giresunspor yönetimi ve GZT editörleri katıldı.



