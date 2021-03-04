Spor Marius Sumudica pes etti Çaykur Rizesporda ayrılık resmen açıklandı
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Marius Sumudica pes etti: Çaykur Rizespor'da ayrılık resmen açıklandı

Süper Lig'de Gaziantep'te oynattığı sistem ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Marius Sumudica sonrasında Çaykur Rizespor'un başına geçmişti. Karadeniz ekibinde oldukça kötü bir performans sergileyen tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor yenilgisi sonrasında takımdan ayrılmaya karar verdi ve istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Marius Sumudica
Marius Sumudica

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Ninel Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Sumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

  • Çaykur Rizespor, Sumudica ile Süper Lig'de 7 maça çıktı. Galibiyet alamayan yeşil-mavili takım, 4 yenilgi ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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