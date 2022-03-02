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Marsilya 3. Türk oyuncunun peşinde: Kerem Aktürkoğlu

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya, Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz'dan sonra bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor. Fransız kulübü, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marsilya 3. Türk oyuncunun peşinde: Kerem Aktürkoğlu​
Transfermarkt verilerine göre Kerem'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da önem taşıyor. Domenec Torrent önderliğinde futbol şubesinde yeni bir yapılanmaya giden sarı-kırmızılı takım, gelecek sezonun kadrosunu kurmaya çalışıyor.

Marsilya Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın en formda oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na Marsilya talip oldu. Kadrosunda Cengiz Ünder'i bulunduran ve Bartuğ Elmaz ile de anlaşma sağlayan Fransızlar, Kerem için de harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımlara görüşmelere başlayan Marsilya, transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.

  • Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maçta, 9 gol ve 9 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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