Spor Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığına aday olmayı düşünüyorum
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Mehmet Büyükekşi: TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki günlerde seçime gitmeye hazırlanıyor. Başkan Nihat Özdemir'in yerine Servet Yardımcı geçici süreliğine başkanlık koltuğuna oturmuştu. Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Mehmet Büyükekşi: TFF Başkanlığına aday olmayı düşünüyorum
TFF binası

Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü bildirdi. Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum." dedi.

"Adaylığımı açıklayacağım"

Liglerde mücadele eden kulüplerin yöneticileriyle görüşeceğini aktaran Büyükekşi, "Gaziantep Başkanı olduğum dönemde gayet iyi deneyimlediğim üzere, Kulüpler Birliğinin demokratik ve şeffaf yapısı gereği ve her kulüp başkanının görüşlerini fevkalade önemsemem sebebiyle bu düşüncemi önce Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim. Daha sonra da 1. 2. ve 3. Lig başkanları ile ayrı ayrı görüşmeyi düşünüyorum. Bu görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

  • Türkiye Futbol Federasyonunda başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.

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