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Özgün TFF Başkanı olan Nihat Özdemir neden istifa etti? Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşında?
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TFF Başkanı olan Nihat Özdemir neden istifa etti? Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşında?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Nihat Özdemir'in flaş istifasının detayları merak ediliyor. Nihat Özdemir neden istifa etti? Yerine kim gelecek? gibi sorular araştırılıyor. Peki, Nihat Özdemir TFF'den neden istifa etti? Nihat Özdemir kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Özdemir TFF Başkanlığından neden istifa etti?
nihat özdemir kimdir

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir görevinden istifa etti. TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Nihat Özdemir'in istifa ettiğini ve Servet Yardımcı'nın vekâleten başkanlık yapacağını açıkladı.

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde... Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi...

NİHAT ÖZDEMİR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istedi ve istifa etti. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı başkanlığı yürütecek.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

5 Nisan 1950’de Diyarbakır’da dünyaya gelen Özdemir, evli ve 2 çocuk babası. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi’nden mezun olan Özdemir iyi derecede İngilizce biliyor. Sanayi, turizm ve inşaat alanlarında önemli yatırımlar yapan Nihat Özdemir sporla iç içe bir yaşam geçirdi. Fenerbahçe’de de bir dönem yöneticilik yapan Özdemir 2019 yılında TFF Başkanı olarak seçilmişti. Özdemir 4 Nisan 2022 tarihi itibariyle bu görevinden de ayrıldı.


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