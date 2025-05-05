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Menemen FK’da hedef Vanspor maçı

Menemen FK’da hedef Vanspor maçı

15:505/05/2025, Pazartesi
IHA
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Menemen FK’da hedef Vanspor maçı
Menemen FK’da hedef Vanspor maçı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turu’nda 8 Mayıs Perşembe günü Vanspor’u konuk edecek olan Menemen FK, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta normal sezonu 4. sırada bitiren Menemen FK, ara vermeden Play-Off 1. Tur maçı hazırlıklarına başladı. 62 puanla ligi 5. basamakta tamamlayan Vanspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Menemen İlçe Stadyumu’nda rakibiyle karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf bir üst tura yükselecek.


Normal sezonda üstünlük kurulamadı

Menemen FK ile Vanspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki normal sezonda birbirine üstünlük kurmayı başaramadı. İzmir’de oynanan müsabaka 1-1’lik beraberlikle sonuçlanırken deplasmandaki karşılaşma ise 2-2 sonuçlandı. Böylece iki takım birbirine diş geçirmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler, Play-Off maçında rakibine üstünlük kurup, 1. Lig hedefine emin adımlarla yürümek istiyor.

#Menemen FK
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#TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turu
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