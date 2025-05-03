Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Merih Demiral'ın takımı Al Ahli Asya'nın en büyüğü: Milli oyuncu tarihe geçti

Merih Demiral'ın takımı Al Ahli Asya'nın en büyüğü: Milli oyuncu tarihe geçti

21:283/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Merih Demiral'ın yaşadığı sevinç.
Merih Demiral'ın yaşadığı sevinç.

Asya AFC Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli rakibi Kawasaki'yi 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. 27 yaşındaki milli stoper, bu zaferin ardından Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu oldu.

Asya AFC Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile Japon temsilcisi Kawasaki Frontale karşı karşıya geldi.


King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli 2-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü. Arabistan ekibi 13 yıl sonra tekrardan zafere ulaştı.


Şampiyonluğu getiren golleri 35. dakikada Galeno ile 42. dakikada Kessie kaydetti.


MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ

Merih Demiral, bu şampiyonluğun ardından Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu oldu. Milli futbolcu, final müsabakasında 90 dakika sahada kaldı.




#Merih Demiral
#Al Ahli
#Kawasaki
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir? Green Card (Yeşil Kart) 2025 dvprogram.state.gov çekiliş sonucu sonuç sorgulama