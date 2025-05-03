Merih Demiral'ın takımı Al Ahli Asya'nın en büyüğü: Milli oyuncu tarihe geçti

Asya AFC Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli rakibi Kawasaki'yi 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. 27 yaşındaki milli stoper, bu zaferin ardından Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu oldu.
Asya AFC Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile Japon temsilcisi Kawasaki Frontale karşı karşıya geldi.
King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli 2-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü. Arabistan ekibi 13 yıl sonra tekrardan zafere ulaştı.
Şampiyonluğu getiren golleri 35. dakikada Galeno ile 42. dakikada Kessie kaydetti.
Merih Demiral, bu şampiyonluğun ardından Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu oldu. Milli futbolcu, final müsabakasında 90 dakika sahada kaldı.