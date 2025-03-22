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Gaatasaray deplasmanda Mersin Spor'a mağlup (ÖZET)

Gaatasaray deplasmanda Mersin Spor'a mağlup (ÖZET)

15:3722/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
AA
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Mersin Spor - Galatasaray maçından kare.
Mersin Spor - Galatasaray maçından kare.

Galatasaray, Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 22'nci haftasında konuk olduğu Mersin Spor 89-73 mağlup oldu. Karşılaşmanın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Sigorta Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 89-73'lük skorla kazandı.


OYUNCU SAYILARI:
Mersin Spor:
Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Efianayi 14, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 14, Cruz 19, Magnay 3, Canberk Kuş 3

Galatasaray:
Young 2, Wallace 2, Cummings 9, Blumbergs 5, Samet Geyik 3, Palmer 13, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4, Delgado 1, Göksenin Köksal 11

PERİYOT SONUÇLARI
1'inci periyot:
30-23
Devre:
50-44
3'üncü periyot:
71-59

MERSİN SPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Mersin Spor - Galatasaray maçının özetini izlemek için




#Galatasaray
#Mersin Spor
#Türkiye Basketbol Ligi

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