Mersin Spor - Galatasaray maçından kare.
Galatasaray, Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 22'nci haftasında konuk olduğu Mersin Spor 89-73 mağlup oldu. Karşılaşmanın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye Sigorta Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 89-73'lük skorla kazandı.
OYUNCU SAYILARI:
Mersin Spor:
Olaseni 13, Cobbs 9, Pineiro 12, Efianayi 14, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 14, Cruz 19, Magnay 3, Canberk Kuş 3
Galatasaray:
Young 2, Wallace 2, Cummings 9, Blumbergs 5, Samet Geyik 3, Palmer 13, Izundu 23, Buğrahan Tuncer 4, Delgado 1, Göksenin Köksal 11
PERİYOT SONUÇLARI
1'inci periyot:
30-23
Devre:
50-44
3'üncü periyot:
71-59
MERSİN SPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
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