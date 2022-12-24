Spor Mert Hakan Yandaş "Her Trabzonspor maçında olduğu gibi"
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Mert Hakan Yandaş: "Her Trabzonspor maçında olduğu gibi..."

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi evinde 2-0 mağlup etti ve puan farkını üçe indirdi. Maçın ardından konuşan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, "Her Trabzonspor maçında olduğu gibi 10 kişi kaldık" dedi. Mert Hakan'ın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaştan şaşırtan derbi yorumu: 10 kişi nasıl oynanır çalışmıştık
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 81 maçta 7 gol 14 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş maçı değerlendirdi.

Mert Hakan: "10 kişi nasıl oynanır çalışmıştık"

Maçı değerlendiren, sarı-lacivertli takımın 8 numarası, "Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarıda, her Trabzonspor maçında olduğu gibi 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, 10 kişi nasıl oynanır diye de çalışmıştık" şeklinde konuştu.

"Bayağı alışmışlar rahatlığa"

Serzenişte de bulunan Mert Hakan, "Güvenlik görevlisinin işi beni korumak, bana saldırıyor gol sonrasında. Geçen sene son maç aynı şeyler. Tepki çekmeyelim, efendi gibi duralım diyoruz. Adam beni korumakla görevli, golden sonra bana hareket yapıyor. Baya alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım diyoruz. Efendi gibi duralım diyoruz. Adam burada korumakla görevli. Bana hareket yapıyor. Helal olsun yanı. Daha ağır konuşacağım. Konuşmak istemiyorum. Bana saldırdılar. Polis mi ne bana saldırdı. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bizde bu vatanın evladıyız. Futbol oynuyoruz. Dünyaya kurtarmıyoruz. Sakin olun ya. Gerek yok böyle şeylere işini yapsın herkes. Yazık günah’’ ifadelerini kullandı.

  • Mert Hakan Yandaş, bu sezon 10 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

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