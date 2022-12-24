Mert Hakan Yandaş: "Her Trabzonspor maçında olduğu gibi..."

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş maçı değerlendirdi.

Mert Hakan: "10 kişi nasıl oynanır çalışmıştık"

Maçı değerlendiren, sarı-lacivertli takımın 8 numarası, "Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarıda, her Trabzonspor maçında olduğu gibi 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, 10 kişi nasıl oynanır diye de çalışmıştık" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un galibiyet paylaşımları devam ediyor: "Yine Trabzonspor kazandı." https://t.co/syIrzl77LF — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022

"Bayağı alışmışlar rahatlığa"

Serzenişte de bulunan Mert Hakan, "Güvenlik görevlisinin işi beni korumak, bana saldırıyor gol sonrasında. Geçen sene son maç aynı şeyler. Tepki çekmeyelim, efendi gibi duralım diyoruz. Adam beni korumakla görevli, golden sonra bana hareket yapıyor. Baya alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım diyoruz. Efendi gibi duralım diyoruz. Adam burada korumakla görevli. Bana hareket yapıyor. Helal olsun yanı. Daha ağır konuşacağım. Konuşmak istemiyorum. Bana saldırdılar. Polis mi ne bana saldırdı. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bizde bu vatanın evladıyız. Futbol oynuyoruz. Dünyaya kurtarmıyoruz. Sakin olun ya. Gerek yok böyle şeylere işini yapsın herkes. Yazık günah’’ ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında öne çıkan istatistikler👇 pic.twitter.com/lHXIxMnnTN — SPOR (@yenisafakspor) December 24, 2022

Mert Hakan Yandaş, bu sezon 10 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

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