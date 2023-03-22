Kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki Özil, derinlemesine düşündükten sonra profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı aldığını duyurdu.





Yaklaşık 17 yıldır profesyonel futbolcu olma ayrıcalığı yaşadığını belirten Özil, "Bu fırsat için inanılmaz derecede minnettarım. Ancak son haftalarda ve aylarda bazı sakatlıklar yaşayınca, futbolun büyük sahnesinden ayrılma zamanımın geldiği daha da netleşti." ifadelerini kullandı.





Kariyerinin unutulmaz anlar ve duygularla dolu muhteşem bir yolculuk olduğunu aktaran Özil, formasını giydiği Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'deki tüm takım arkadaşlarına teşekkür etti.





34 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:





"Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim. Bu muhteşem yolculuk bir çok unutulmaz an ve duygular ile dolu. Schalke 04'e, Werder Bremen'e, Real Madrid'e, Arsenal'e, Fenerbahçe'ye, Başakşehir'e, bu süreçte bana destek veren teknik direktörlerime ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aileme ve yakın arkadaşlarıma ise özel bir teşekkür etmek istiyorum. İyi ve kötü günde kariyerimin ilk gününden itibaren bana çok fazla destek verdiler. Şu anda güzel ailemle birlikte birlikte önüme bakıyorum."





159 kez formasını giydiği Real Madrid ile lig ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, 254 kez forma giydiği Arsenal ile de 4 kez Federasyon Kupası kazandı. Almanya Milli Takımı'yla 92 kez sahaya çıkan ve 23 gol atan Özil, Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.















