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Mesut Özil imzayı attı: Başakşehir'i seçme nedenini açıkladı

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferi Mesut Özil, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe dışında zaten bir kulübe gidebilirdim Türkiye'de. O da Başakşehir'di" dedi. Yıldız futbolcu, transferinde Emre Belözoğlu'nun büyük etkisi olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil imzayı attı: Başakşehiri seçme nedenini açıkladı
Mesut Özil

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Mesut Özil, Başakşehir'e transfer oldu.

33 yaşındaki yıldız futbolcu, Fatih Terim Stadyumu'nda kendisini 1+1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İyi ki gelmişim


  • "Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Sadece futbola odaklı bir ortamda futbol oynamak istiyorum. İyi ki gelmişim."

"Fenerbahçe kalbimde olacak"

  • "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Fenerbahçe ile alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. O konu kapandı. Camia çok büyük destek verdi, hala da veriyor. Teşekkür ederim. Futbolda bunlar da oluyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, Fenerbahçe'de bu şansı bulamadım. Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe dışında zaten bir kulübe gidebilirdim Türkiye'de. O da Başakşehir'di."

"10 numarayı giyeceğim"

  • "10 numaralı formayı giyeceğim. Numarasını bana verdiği için de Berkay (Özcan) kardeşime teşekkür ediyorum."

Başakşehir'i seçme nedeni

  • "Emre (Belözoğlu) Hoca'yı uzun süredir tanıyorum. Bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti, o yüzden Başakşehir'i tercih ettim."

"Sene sonunda yeniden konuşacağız"

  • "En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Şimdi hedefim sadece huzurlu şekilde Başakşehir'de futbol oynamak. Sene sonunda oturacağız, tekrar konuşacağız."

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