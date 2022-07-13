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Mesut Özil'den veda mesajı

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil, sarı-laciverti camia için veda mesajı yayınladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özilden veda mesajı
Mesut Özil

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğimiz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum." cümlelerine yer verdi.

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