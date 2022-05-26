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Mesut Özil'den 100 milyon dolarlık anlaşma

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil’in M10 markası, Endonezya’da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özilden 100 milyon dolarlık anlaşma
Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 26 maçta 9 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Mesut Özil’in M10 markası, Endonezya’da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı. Anlaşmaya birçok Endonezyalı şirket de katıldı. Mesut’un sahibi olduğu 39 Steps Coffee markası da franchise anlaşmasına imza attı.

Endonezya’ya giden yıldız futbolcu, dün bu ülkenin Turizm ve Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno ve Türkiye’nin Endonezya Büyükelçisi Aşkın Asan’ı ziyaret etti.

Bugün Endonezya Spor Bakanı Zainudin Amali ile görüşecek 33 yaşındaki oyuncunun yarın ise Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile birlikte cuma namazına gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Mesut Özil’in menajeri Erkut Sögüt, İngiliz basınına futbolcusunun Fenerbahçe’de kalmak istediğini açıkladı. Daily Mirror’a konuşan Söğüt, “Mesut’un Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Herhangi bir transfer şu an görünmüyor. Kariyerine Fenerbahçe’de nokta koymak istiyor” diye konuştu.

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Mesut Özil (@m10_official)'in paylaştığı bir gönderi

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