Mevlüt Erdinç: “Recep Uçar’ı Abdullah Avcı’ya benzetiyorum”

TFF 1. Lig’de lider Ankaragücü’nün 3 puan gerisinde 55 puanla ikinci konumda bulunan ve en yakın rakibine 9 puanlık bir fark atarak Süper Lig yolunda önemli bir avantajı elinde tutan Ümraniyespor’un tecrübeli santrforu Mevlüt Erdinç, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

“Hedefimiz belli; Süper Lig”

Ümraniyespor’a transfer sürecinin hızlı geliştiğinden bahsederek sözlerine başlayan Mevlüt, “Recep hoca ile zaten Başakşehir’de beraber çalışmıştık. Burada olduğum için çok mutluyum. Bizim hedefimiz belli; Süper Lig. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Hocayla aramız çok iyi. Zaman bulmasam da arkadaşlara yardımcı oluyorum. Soyunma odasında gençlere motivasyon sağlıyorum. Tecrübemi kazandırıyorum takıma. Antrenmanlarda konuşuyorum, tecrübemi gençlere yansıtmaya çalışıyorum. Bu benim için çok büyük onur. Çünkü Ümraniyespor gerçekten temiz bir kulüp. Başkan, hoca, taraftar, oyuncular inanılmaz iyi insanlar. İnşallah gelecek sezon başkan izin verirse ben de katılmak isterim Süper Lig’e” ifadelerini kullandı.

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“Aynı ciddiyeti korumamız lazım.”

Süper Lig yolunda büyük avantaja sahip olduklarını belirten Mevlüt Erdinç, “Ama aynı ciddiyeti korumamız lazım. Recep hoca bunu her gün bize yansıtıyor, antrenmanlarda ve konuşmalarında. Başkanımız her zaman arkamızda. Gerçekten çok güzel bir kulübe geldim, tertemiz ve iyi niyetli” cümlelerine yer verdi.

“Takımda Süper Lig heyecanı var”

35 yaşındaki futbolcu, haftalar ilerledikçe takımdaki Süper Lig heyecanının da arttığını söyledi. Mevlüt, “Ben buraya devre arasında geldim. Ama oyuncularla iletişim çok iyi. Çünkü bana saygı duyuyorlar. Ben de onlara çok saygı duyuyorum. Benim tecrübemi onlara yansıtmaya çalışıyorum. Her şey şu an çok güzel gidiyor” şeklinde konuştu.

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“Şampiyon olacak takımı Trabzonspor olarak görüyorum”

Süper Lig’in geliştiğini de aktaran Mevlüt Erdinç, Anadolu kulüplerinin yükselişini ve Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş’ın kötü gidişatını ise şöyle yorumladı:

“Çünkü bütün takımlarda çok kaliteli oyuncular var. O yüzden bence büyük takımlar zorlanıyor. Trabzonspor çok iyi bir kadro kurdu. Abdullah Avcı’yı tanıyorum. Şampiyon olacak takımı Trabzonspor olarak görüyorum.”



“Fransa’daki milli oyuncularla iletişim halindeyim”

Fransa Ligue 1’de top koşturan Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Cengiz Ünder ve Doğan Alemdar ile sık sık iletişim kurduğunu dile getiren Erdinç, “Onlarla gurur duyduğumu söylüyorum. Çünkü Fransa Ligi çok zor bir lig. Zeki’yi, Yusuf’u, Burak’ı tebrik ettim. Doğan Alemdar var, benim eski kulübüm Rennes’de oynuyor. Ona da hiç pes etmemesini söylüyorum. Cengiz’in oynadığı Marsilya zaten çok büyük kulüp Fransa’da. Cengiz’e söyledim; orası bambaşka bir yer. Çok güzel bir sezon geçiriyor. Fransa Ligi’ni tanıtmaya çalışıyorum onlara. 14 sene oynadım Fransa’da, çok şükür başarılı da oldum. Çok oyuncumuz var Avrupa’da. Bu milli takım için çok önemli bir konu. Hepsi büyük yerlerde oynuyor” dedi.

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“Türkiye’de herkes bilmiyor Recep hocanın değerini”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar hakkında da konuşan Mevlüt Erdinç, duygularını şu şekilde anlattı:

“Bu kulüp çok hak ediyor Süper Lig’i. Recep hoca zaten inanılmaz. Türkiye’de herkes bilmiyor Recep hocanın değerini. Ama ileriki zamanlarda bilinecek. Onu, Abdullah Avcı’ya benzetiyorum. Konuşmalarını, antrenman ve taktik sistemlerini çok ona benzetiyorum.”

A Milli Futbol Takımı’nın, Dünya Kupası’na gitme şansının bulunduğunu savunan Mevlüt, play-off turu yarı finalinde Portekiz’le oynanacak müsabaka için de şansların eşit olduğu belirtti.

Milli takım golcüleri

“Fenerbahçe’de Serdar Dursun var. Umut Bozok var, çok iyi bir sezon geçiriyor. Enes Ünal çok iyi gidiyor. Tabii şimdiye kadar çok başarılı olmadı milli takımda. Türk futbolu gelişiyor. Maalesef Cenk Tosun çok oynamıyor. Bu çok büyük bir handikap milli takım için. Çünkü oynamadan gelirse milli takıma çok zor olur”

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“Ülkem için ne zaman çağırırlarsa giderim”

Bir röportajında, ’40 yaşında da olsam milli formayı giymek isterim’ şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerime kırmızı-beyazlı oyuncu, “Ülkem için ne zaman çağırırlarsa giderim. Çünkü ay-yıldızlı forma müthiş bir şey. Çocukluğumun hayali. Milli takımla çıktım maçlara, gurur duydum. Süper Lig’e çıkarsak inşallah yine hazır tutarım kendimi” açıklamasını yaptı.