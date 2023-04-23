MHK dün akşam sürpriz bir açıklama yaparak, “Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır” duyurusunu yaptı. İsim belirtilmeyen bu açıklama üzerine Fenerbahçe Kulübü, “Bahsi geçen hakemler hangi maçlarda, hangi takımlar lehine fayda sağlamıştır” sorusunu yöneltti.





"4 hakemin dinlendirilmesine karar verildi"





Hürriyet'e konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sarı-lacivertlilerin bu sorusuna cevap verdi. Büyükekşi, "Biz büyük bir titizlikle her haftanın tartışmalı pozisyonlarını tek tek inceliyoruz. Bazı konularda tavizsiz kararlar alıyoruz. Örneğin İstanbulspor-Antalyaspor ve Konyaspor-Adana Demirspor maçlarında son derece formsuz bir yönetim vardı. Hiç hata olmasın diye MHK, her detayı inceledikten sonra toplam 4 hakemimizin Süper Lig’in bu kritik sürecinde dinlendirmeye alınmasına karar verdi" dedi.





Mehmet Büyükekşi'nin bu sözleri doğrultusunda merak edilen isimlerin, İstanbulspor-Antalyaspor maçının hakemi Yiğit Arslan ile VAR’daki Arda Kardeşler ve Konya-Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Sarper Barış Saka ile VAR görevini yürüten Alper Çetin olduğu ortaya çıktı.











