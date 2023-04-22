Erman Toroğlu'dan olay sözler: "Lale Orta ve ekibinin kastı var"

Erman Toroğlu - Eski hakem ve futbol yorumcusu
Merkez Hakem Kurulu bugün yaptığı açıklamada birçok hakemin sezonun kalanında görev alamayacağını duyurdu. Bu açıklama sosyal medyadaki futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu. Lale Orta yönetimindeki MHK'nın açıklama metninde hangi hakemlerin görev almayacağı ya da bu kararın alınmasına sebep olan durumla ilgili bilgi verilmedi.
Eski hakemlerden Erman Toroğlu, yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. A Spor'da konuşan Toroğlu, Galatasaray'ın kupada elendiği Başakşehir maçından örnek vererek Lale Orta ve ekibini hedef aldı.
"Bu adam VAR'da bu pozisyonları görüp çağırmıyorsa ve sonrasında 5 maçta görev alıyorsa özellikle o maça verilmiştir. Galatasaray'ın elenmesi istenmiştir. Benim yorumum bu. Sen bir takımı eliyorsun. Sonra 5 maçta görevlendiriliyorsun. Lale Orta senin ve ekibinin kastı var. Hadi buyrun cevap verin!"