Erman Toroğlu'dan olay sözler: "Lale Orta ve ekibinin kastı var"

Merkez Hakem Kurulu bugün yaptığı açıklamada birçok hakemin sezonun kalanında görev alamayacağını duyurdu. Bu açıklama sosyal medyadaki futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu. Lale Orta yönetimindeki MHK'nın açıklama metninde hangi hakemlerin görev almayacağı ya da bu kararın alınmasına sebep olan durumla ilgili bilgi verilmedi.