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Spor

Erman Toroğlu'dan olay sözler: "Lale Orta ve ekibinin kastı var"

Eski hakemlerden Erman Toroğlu, katıldığı bir canlı yayında ses getiren açıklamalarda bulundu. Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta ve ekibinin art niyetli olduğunu iddia etti. Tecrübeli isim, hakem Özgür Yankaya'nın verdiği kararlarla Galatasaray'ın kupadan elenmesine sebep olduğunu ve sonrasında 5 maçla ödüllendirildiğini söyledi.

Yeni Şafak
23:58 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Erman Toroğlu - Eski hakem ve futbol yorumcusu

Erman Toroğlu - Eski hakem ve futbol yorumcusu

Merkez Hakem Kurulu bugün yaptığı açıklamada birçok hakemin sezonun kalanında görev alamayacağını duyurdu. Bu açıklama sosyal medyadaki futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu. Lale Orta yönetimindeki MHK'nın açıklama metninde hangi hakemlerin görev almayacağı ya da bu kararın alınmasına sebep olan durumla ilgili bilgi verilmedi.

Eski hakemlerden Erman Toroğlu, yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. A Spor'da konuşan Toroğlu, Galatasaray'ın kupada elendiği Başakşehir maçından örnek vererek Lale Orta ve ekibini hedef aldı.

Erman Toroğlu şunları söyledi;

"Bu adam VAR'da bu pozisyonları görüp çağırmıyorsa ve sonrasında 5 maçta görev alıyorsa özellikle o maça verilmiştir. Galatasaray'ın elenmesi istenmiştir. Benim yorumum bu. Sen bir takımı eliyorsun. Sonra 5 maçta görevlendiriliyorsun. Lale Orta senin ve ekibinin kastı var. Hadi buyrun cevap verin!"



#Erman Toroğlu
#Galatasaray
#Süper Lig
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