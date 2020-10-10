Hakan Çalhanoğlu Milan'ın Serie A'daki dev rakibne transfer olabilir

Milan'da teknik direktör Pioli'nin oyun kurgusunda önemli bir rol alan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli futbolcu için Milan yeni bir sözleşme teklifi hazırlasa da dünya devleri oyuncunun transferi için şimdiden sıraya girdi. Bunların en dikkat çekeni ise Milan'ın Serie A'daki en büyük rakiplerinden Juventus.

Andrea Pirlo ile yeni bir başlangıç yapan Torino ekibi Milan'la sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde. İtalyan basınına da yansıyan haberlerde Juventus yönetiminin Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme görüşmelerini yakından takip ettiği belirtildi.

Juventus, Milan ile yeni sözleşme konusunda anlaşamazsa Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için Ocak ayından itibaren girişimlere başlayacak.

Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla yeni sezonda çıktığı 6 maçta 4 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.