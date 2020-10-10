SERİE A

Milan'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu hangi takıma transfer olacak?

Hakan Çalhanoğlu Milan'ın Serie A'daki dev rakibne transfer olabilir

Milan'da özellikle pandemi döneminden itibaren gösterdiği performansla dikkat çeken bir performansa imza atan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın son dönemdeki en formda oyuncularından biri konumunda.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın son dönemdeki en formda oyuncularından biri konumunda.

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO

Milan'da teknik direktör Pioli'nin oyun kurgusunda önemli bir rol alan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Milli futbolcu için Milan yeni bir sözleşme teklifi hazırlasa da dünya devleri oyuncunun transferi için şimdiden sıraya girdi. Bunların en dikkat çekeni ise Milan'ın Serie A'daki en büyük rakiplerinden Juventus.

Andrea Pirlo ile yeni bir başlangıç yapan Torino ekibi Milan'la sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde. İtalyan basınına da yansıyan haberlerde Juventus yönetiminin Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme görüşmelerini yakından takip ettiği belirtildi.

Juventus, Milan ile yeni sözleşme konusunda anlaşamazsa Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için Ocak ayından itibaren girişimlere başlayacak.

Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla yeni sezonda çıktığı 6 maçta 4 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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