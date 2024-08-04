"Finale çıktım. Güzel bir performans sergiledim ama önceki günlere nazaran biraz daha heyecanlıydım sanırım. Diğer maçlara göre biraz daha düşük performans gösterdiğimi söyleyebilirim. İnşallah finalde daha güzel işler yapıp altın madalyayı ülkeme kazandırmak istiyorum. Destekleyen, dua eden herkese teşekkür ederim."