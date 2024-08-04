|
Spor

Şampiyonluğa son adım: Milli boksör Hatice Akbaş finale yükseldi

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kilo yarı finalinde Güney Koreli IM Aeji'yi 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Akbaş, final mücadelesini de kazanıp altın madalyayı Türkiye'ye getirmek istiyor.

19:02 - 4/08/2024 Pazar
Güncelleme: 19:19 - 4/08/2024 Pazar
AA
Finale yükselen Hatice Akbaş sevinç yaşadı.
Finale yükselen Hatice Akbaş sevinç yaşadı.

Milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar boks 54 kilo yarı finalinde Güney Koreli IM Aeji ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine üstünlük kuran Hatice Akbaş, karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrılarak adını finale yazdırarak gümüş madalya almayı garantiledi.

FİNALE YÜKSELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Güney Koreli Aeji Im'i 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Hatice Akbaş, müsabakanın ardından açıklamada bulundu.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan milli sporcu, şunları söyledi:

"Finale çıktım. Güzel bir performans sergiledim ama önceki günlere nazaran biraz daha heyecanlıydım sanırım. Diğer maçlara göre biraz daha düşük performans gösterdiğimi söyleyebilirim. İnşallah finalde daha güzel işler yapıp altın madalyayı ülkeme kazandırmak istiyorum. Destekleyen, dua eden herkese teşekkür ederim."
Milli sporcu Hatice Akbaş, altın madalya müsabakasında 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta karşı karşıya gelecek.


#Boks
#Hatice Akbaş
#Olimpiyat
#Paris 2024
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
4 Ağustos Pazar Akşamı Ne İzlenir? En İyi Diziler ve Filmler Burada!