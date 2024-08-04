Milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar boks 54 kilo yarı finalinde Güney Koreli IM Aeji ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine üstünlük kuran Hatice Akbaş, karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrılarak adını finale yazdırarak gümüş madalya almayı garantiledi.
FİNALE YÜKSELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR
North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Güney Koreli Aeji Im'i 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Hatice Akbaş, müsabakanın ardından açıklamada bulundu.
Çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan milli sporcu, şunları söyledi: