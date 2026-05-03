Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Macaristan'daki son yarışta 13. oldu

Yamaha Motoxracing takımı adına 54 numaralı Yamaha YZF-R1 motosikletiyle piste çıkan Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 21 turluk yarışta damalı bayrağı 13. sırada geçti. Bu sezonki en iyi derecesini elde eden Bahattin, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde ikinci kez bir yarıştan puan aldı.