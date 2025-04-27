Milli para masa tenisçi Nesim Turan aktif kariyerini noktaladı

Nesim Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sporculuk kariyerini noktaladığını belirterek, "Bu bir veda değil, yeni başlangıçların habercisi. Şimdi başka alanlarda, hayatın tam içinde, çok daha büyük bir amaç için mücadeleye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı formayı 19 yıl boyunca taşıyan Turan, mesajını "Başlamak kadar zamanında bırakmak da değerlidir. Şimdi başka alanlarda ama hayatın tam içinde, çok daha büyük bir amaç için mücadeleye devam edeceğim. Evden çıkamayan tek bir engelli birey kalmayana kadar çalışmayı, üretmeyi ve destek olmayı sürdüreceğim. Sporun bana kattığı gücü, şimdi başkalarına ilham vermek için kullanacağım. Bugüne kadar yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Bu sadece bir veda değil, umut dolu bir yolculuğun yeni başlangıcı. Sevgi ve mücadeleyle kalın." sözleriyle tamamladı.