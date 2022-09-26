Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop'un tavırlarına sosyal medyadan tepki yağdı

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları'na yenildikleri maçtan sonra yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Sergilediği tavır da eleştiri konusu olan Altıntop için sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.

Hamit Altıntop'un açıklamaları ve canlı yayın esnasında sergilediği tavırları izlemek için;

🗣Hamit Altıntop: Milli Takım'ın sorumlusu benim ve diyorum ki biz hocayla devam ediyoruz. pic.twitter.com/aEl7tZPR87 — TRT Spor (@trtspor) September 25, 2022

İşte Hamit Altıntop'un sergilediği tavır sonrasında sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları;

Önce o elini kolunu bi indir. Sen Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve hepimizin Milli Takımı'nı temsil ediyorsun. Yaaalı yoğurtlu konuşup masaya da vurma ne anlatacaksan doğru düzgün bir üslupla anlat kahvehane arkadaşlarına değil 80 milyona hitap ediyorsun. pic.twitter.com/NVSttba4tS REKLAM September 26, 2022

Kuntz: hoca değiştirmekle olmaz!

Bu Ülke Terim’i Güneş’i Lucescu’yu Danimarka, İsviçre, Hollanda ile başa çıkmadığı için gönderdi.

Faroe Adalarıyla değil!

Zaten işin özüde net!!!

Hamit Altıntop’un bu Ülkenin Futbol Aklı olmasıyla Kibariye’nin Konservatuara dekan olması aynı şey… — barış yurduseven (@barisssn) September 25, 2022

Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop şu an "bu utancı yaşattığımız için istifa ediyoruz, başka bir açıklamaya gerek yok" demeliydi. Gerisi sadece zaman kaybı. — Çağdaş Sevinç (@cagdassevinc) September 25, 2022

Milli takım yener yenilir önemli değil amla TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Futbol Takım Sorumluluğu görevi verilen Hamit Altıntop'un maç sonu TV deki konuşma üslubu, masaya sık sık yumruk vurması ve sık sık yaaaaa deme tarzı hoş olmadı.. Sorumlu sensiz Sayın Altıntop REKLAM September 26, 2022

Hamit Altıntop sende istifa — Murat Özen (@Muratozen1903) September 25, 2022

Stefan Kuntz’u tercih eden ve milli takımın başına getiren Hamit Altıntop da istifa etmeli. Karar verici olarak bu rezalette onun da sorumluluğu var — İrfan Yirmibeş (@irfanyirmibes) September 25, 2022

TRTSPOR'da konuşurken masayada vuramazsın Hamit Altıntop. — Bilal KUREŞ (@bilal_kures) September 26, 2022