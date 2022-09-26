Spor Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntopun tavırlarına sosyal medyadan tepki yağdı
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Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop'un tavırlarına sosyal medyadan tepki yağdı

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi altıncı maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilmesinin ardından Hamit Altıntop'un açıklamaları tepki çekti. Gergin olduğu gözlemlenen Altıntop, mücadelenin sonunda çıktığı yayında önündeki masaya vurarak Stefan Kuntz'u savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntopun tavırlarına sosyal medyadan tepki yağdı
Hamit Altıntop - Milli Takımlar sorumlusu

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları'na yenildikleri maçtan sonra yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Sergilediği tavır da eleştiri konusu olan Altıntop için sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.

Hamit Altıntop'un açıklamaları ve canlı yayın esnasında sergilediği tavırları izlemek için;

İşte Hamit Altıntop'un sergilediği tavır sonrasında sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları;
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Soruşturma başlatıldı

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