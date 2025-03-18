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Milli Takım'da Macaristan hazırlıkları sürüyor

Milli Takım'da Macaristan hazırlıkları sürüyor

22:5918/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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A Milli Takım
A Milli Takım

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda sahasında Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, son bölümde ise Macaristan karşılaşmasının taktiği üzerinde durdu.

Öte yandan seyahat programları nedeniyle dünkü çalışmaya katılamayan Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ile ağrıları sebebiyle katılamayan Mert Günok, bugünkü antrenmanda yer aldı. Hamstring bölgesindeki ağrısı devam eden Merih Demiral tedavisinin devam etmesi, Emre Mor da ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı.


Sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almayan milli futbolcu Zeki Çelik, hafta boyunca tedavisini milli takım sağlık heyetinin gözetiminde sürdürmek için konakladığı TFF'nin Riva'daki tesislerinde A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını da izledi.






#Türkiye
#A Milli Takım
#UEFA Uluslar Ligi

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