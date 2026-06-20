Montella: 35 yıllık kariyerimde böylesini görmedim

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.





"Kader bizden yana değildi"





Montella, ortaya konan oyundan memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Çok üzgünüm. Milletimiz adına, büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz çok büyüktü. Federasyonumuz adına da çok üzgünüm. Futbolcularımızın ne kadar çalıştığını çok iyi biliyorum. İki maçta 65 şut attık. Kader bizden yana değildi. Futbolculara söyledim; her şeyinizi verdiniz. Nasipten öte yol yok derler ya..."





"Bir santrforu devreye sokmamak mı mesele?"





Kadrodaki tek santrforun geç oyuna alınmasıyla ilgili eleştirilere yanıt veren İtalyan teknik adam, şu sözleri kullandı:





"Bir santrfor devreye ne zaman girdi, bu mu değiştirdi her şeyi diyemeyiz. Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip geliyor ilk şutta golü buluyor."





"35 yıllık kariyerimde görmedim"





Yaşanan tabloyu kariyerinde ilk kez gördüğünü belirten Montella, şu değerlendirmeyi yaptı:





"Her şeyi yaptık. Futbol da hayat gibi... Her zaman her şey adil olmuyor. 50 maçta böyle bir tablo olabilir ama üst üste iki maçta bu istatistiklerle kaybeden görmedim. 35 yıllık kariyerimde rastlamadım."





"Oyuncularımı eleştirmeyeceğim"





Tecrübeli teknik adam, futbolcularını suçlamanın doğru olmayacağını vurgulayarak şunları söyledi:





"Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum futbolcularımı eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik, o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Tek bir kişiyi hedefe koymak kolay. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Çünkü elimizden geleni yaptık."





Ozan Kabak açıklaması





Montella, Ozan Kabak'ın neden forma giymediğiyle ilgili soruya, "Ozan Kabak'a saygı duyuyorum. Arkadaki iki stoperin birbirini destekliyor olması lazım. Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu oynuyor. Ozan Kabak da olabilirdi, başkası da oynayabilirdi" cevabı verdi.





"Başımız dik çıkmalıyız"





Gelecekte de büyük turnuvalarda yer almaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Montella, sözlerini şöyle tamamladı:





"Dünya Kupası'nda hep olmalıyız. Belki 24 yıl sonra burada olmak oyuncularımızı bilinçaltında etkiledi. Milli Takım'ın bu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Türkiye'nin mücadeleci ruhunu göstermeye devam etmeliyiz. Hepimiz üzgünüz ama soyunma odasından başımız dik çıkmalıyız."











