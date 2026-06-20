Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Milli yıldızdan veda sinyali: Benim için son olabilir

Milli yıldızdan veda sinyali: Benim için son olabilir

09:2920/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetmesinin ardından Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Milliler, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek açıklamalarda bulundu.



Maçları kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:


"Şu an kelime bulmak kolay değil, zor. Buraya kadar biz getirdik. İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu."

Tecrübeli orta saha oyuncusu, turnuvanın kendisi açısından son Dünya Kupası olabileceğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:


"Daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası... Herkes üzüldü, kahroldu! Denedik olmadı! Herkes için tecrübe oldu."

Milli takımın Dünya Kupası'na katılmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı:


"Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik! Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor! Futbol bazen acımasız! Bundan da ders çıkarmalıyız! Bir şutla yine maçı kaybettik!"

#Dünya Kupası
#A Milli Takım
#Hakan Çalhanoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BAŞARI DUASI OKUNUŞU: Sınavdan Önce Okunacak Dualar Hangileri? YKS sınavında önce hangi dualar okunur?