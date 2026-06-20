Milli yıldızdan veda sinyali: Benim için son olabilir

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybetmesinin ardından Hakan Çalhanoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milliler, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın ardından milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek açıklamalarda bulundu.
Maçları kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:
"Şu an kelime bulmak kolay değil, zor. Buraya kadar biz getirdik. İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu."
Tecrübeli orta saha oyuncusu, turnuvanın kendisi açısından son Dünya Kupası olabileceğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
"Daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası... Herkes üzüldü, kahroldu! Denedik olmadı! Herkes için tecrübe oldu."
Milli takımın Dünya Kupası'na katılmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı:
"Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik! Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor! Futbol bazen acımasız! Bundan da ders çıkarmalıyız! Bir şutla yine maçı kaybettik!"