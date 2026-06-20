Milli yıldızdan veda sinyali: Benim için son olabilir

Maçları kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:





"Şu an kelime bulmak kolay değil, zor. Buraya kadar biz getirdik. İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu."