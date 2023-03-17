Montella Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, Trabzonspor maçında rakibine yaptığı hareket sonucu direkt kırmızı kart gören Younes Belhanda konusunda açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Çok büyük bir hata yaptığının farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi" dedi. Montella'nın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.