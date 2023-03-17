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Spor

Montella Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay'a ziyarette bulundu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:19 . 17/03/2023 Cuma
AA
İtalyan teknik adam, çocuklarla top oynadı.

İtalyan teknik adam, çocuklarla top oynadı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da afetzedelerle bir araya geldi.


Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Montella, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve yardımcılarıyla Hatay'ın Defne ilçesine gitti.


Depremzedelerle sohbet eden Montella ve beraberindekiler, çocuklara kulübün lisanslı ürünlerini hediye etti. Montella ve beraberindekiler çocuklarla futbol oynadı, fotoğraf çekildi.



#Vincenzo Montella
#Adana Demirspor
#Deprem
#Hatay
2 saat önce
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Montella Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti
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