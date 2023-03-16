|
Reklam
Reklam
Spor

Vincenzo Montella: "Belhanda geleceğimiz için önemli"

Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, Trabzonspor maçında rakibine yaptığı hareket sonucu direkt kırmızı kart gören Younes Belhanda konusunda açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Çok büyük bir hata yaptığının farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi" dedi. Montella'nın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:30 . 16/03/2023 Perşembe
DHA
Vincenzo Montella, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un başına geçti. Adana ekibinin başında Süper Lig'de 58 maça çıkarken 1.59 puan ortalaması tutturdu.

Vincenzo Montella, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un başına geçti. Adana ekibinin başında Süper Lig'de 58 maça çıkarken 1.59 puan ortalaması tutturdu.

Süper Lig’de 4. sırada bulunan Adana Demirspor, cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son maçlarda hem beraberlikler hem de mağlubiyet aldıklarını hatırlattı.


Son 2 maçı değerlendiren Montella, “Ümraniye’ye karşı son dakikada istenmedik bir şekilde beraberlik golü yedik. Trabzonspor’a baktığınızda 20 dakikadan itibaren 10 kişi kaldık, ona rağmen rakipten daha fazla şut çektik ama değerlendiremedik. Değerlendiremeyince sonuç ister istemez farklı bir yöne gitti. Bu bizim seviyemizi gösteriyor. 10 kişi kalmamıza rağmen ligin şampiyonuna karşı üstün futbol oynuyorsunuz ve sonrasında skoru elde edemiyorsunuz. Bu biraz sevindirebilir ama aldığımız sonuçtan dolayı mutlu değiliz” diye konuştu.

Montella, Antalyaspor maçına yönelik ise, “Tabii ki de çok zorlu bir karşılaşma bekliyor bizi çünkü hazır bir hocaya karşı ve organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Oyunun dört bölümünde ise kendi oyunlarımızı, kendi kurgularımızı sergilememiz gerekiyor ve istediğimiz sonucu almak zorundayız. Bunu sadece lig sıralaması için söylemiyorum, kulübümüz için taraftarlarımız ve özellikle başkanımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Vincenco Montella: "Ekonomik anlamda ödedi"

4-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Trabzonspor karşılaşmasının 22'nci dakikasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gören ve kulübün yönetim kurulu kararına göre 180 bin euro para cezası verilen Younes Belhanda’nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Montella, “Kendisi de biliyor. Çok büyük bir hata yaptığının farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi, hatta bizim beklediğimizden daha fazlasını ödedi. İnsanları değerlendirirken hayatımda şunu öğrendim. Yaptığınız hatadan sonra verdiğiniz reaksiyon çok önemli. Bizim için, geleceğimiz için önemli bir futbolcu. Önemli bir takımımız bir parçası. Onun için neden bizden eksik edelim?” diye konuştu.

Hedef Avrupa

Takımın hedeflerini de aktaran Montella, “İlk 10’da zaten varız, orada da kalacağız. İlk 10 hedefini zaten tutturduk, şimdi ikinci hedefimiz Avrupa’ya gitmek. Bunun için her şeyimizi vereceğiz. Çünkü motivasyonlar eksik olmuyor. Geldiğimiz günden itibaren başkanımızın inancı da bu yöndeydi. Onun motivasyonu, enerjisi bizleri buralara kadar getirdi. Biz de biliyoruz ki her türlü Avrupa’ya oynayabilecek potansiyeldeyiz. Sonuna kadar inanarak, birliktelikle beraber kovalayacağız hedefleri” dedi.


#Adana Demirspor
#Vincenzo Montella
#Younes Belhanda
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
Vincenzo Montella: "Belhanda geleceğimiz için önemli"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, sadece bölgede değil tüm dünyada sözü geçen bir ülke haline geldi
Karabağ'da mayın patladı: 2 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
El Salvador’dan yeni görüntüler: Yüzlerce mahkum daha 'mega' hapishaneye nakledildi
Bolu'da deprem meydana geldi
Rus jetlerinin ABD İHA'sını düşürme anı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.