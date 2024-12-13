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Montella iddialı: Rakip fark etmez

Montella iddialı: Rakip fark etmez

15:3213/12/2024, الجمعة
Yeni Şafak
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Montella, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'yla birlikte kurayı takip etti.
Montella, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'yla birlikte kurayı takip etti.

A Milli Takım Teknik Dirketörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası yolundaki eşleşmeleri değerlendirdi. İtalyan çalıştırıcı, "Belki en zor gruplardan birisindeyiz ama her takım için hazırız, rakip fark etmez" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.


Kurayı değerlendiren A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hazırız mesajı verdi. İtalyan çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Her takım için hazırız"

"Belki en zor gruplardan birisindeyiz ama her takım için hazırız, rakip fark etmez. İspanya, son Avrupa şampiyonu. Üçüncü torbadan yine zor bir rakip olan Gürcistan'ı çektik. Dördüncü torbadan da o torbanın en yüksekli takımı olan Bulgaristan geldi. Ancak bizim hiçbir bahanemiz yok, belki iyi takımlarla oynamak oyuncuları daha çok motive eder."


"Lider çıkmak istiyoruz"

"İyi ve genç bir takıma sahibiz, inanıyorum ki böyle yüksek seviyede maçlar oynamamız oyuncularımızı fiziki ve zihinsel olarak geliştirecektir. 22 yıl çok uzun bir süre ama biz bu gruba hazırız ve lider çıkmak istiyoruz. Lider olamazsak da ikinci olarak play-off'a gitmek istiyoruz."






#Dünya Kupası
#A Milli Takım
#Vincenzo Montella

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