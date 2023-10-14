Montella'dan Sacha Boey için milli takım açıklaması

EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella mücadelenin oynanacağı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtldı.





Montella'nın açıklamaları şöyle:





"Letonya maçımız çok önemli"





"Bu değişim çok iyi bir değişim oldu evet ama 3 günde 1 maç oynanan bir dönemden geçiyor futbolcular. Oyuncularımın 3 günde 1 maç oynadığı ortada. Oyuncularla geri bildirim almak adına birebir konuşmam gerekiyor. Ona göre bir değerlendirme yapacağım. Çünkü, Letonya maçımız çok önemli."





"Sabırlı ve hızlı olmamız gerekiyor"





"Çok farklı bir maça çıkacağız. Rakibimiz de çok genç. Biraz daha fiziksel geçecek bir maç bizim için. Rakibimiz ilk maçta farklı yenildi. Sonraki maçlarda hep 1'er farkla yenildi ya da berabere kaldı. Çok sabırlı ve hızlı olmamız gereken bir maç. Türk taraftarların da ne kadar duygulu ve tutkulu olduğunu biliyoruz. Destekten şüphem yok."





Yusuf Sarı'nın durumu





"Yusuf Sarı, 1 haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün idmana çıkacak ve kararımızı vereceğiz."





Sacha Boey'e yeşil ışık





"Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Sacha Boey çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız."













"Onlar bu kadar istekliyken kazanmak çok normal"





"İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahlı, dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Onların sayesinde Hırvatistan'ı kazandık. Geldiğimiz günden bu yana futbolcularımızı hem bireysel hem takım olarak toplantı yağmuruna tuttuk. Onlar bu kadar istekliyken kazanmak çok normal.Futbolcuların değerini biliyoruz. Her maç devamlı şekilde kendinizi göstermeniz gerekiyor. Bunu hem bireysel hem takım olarak performans göstermelisiniz. Devamlılığı getirdiğimiz takdirde değerimizi daha çok göstereceğiz."























