Motokros Şampiyonası'nın ilk etabı Tekirdağ'da düzenlenecek

13:2721/04/2026, Salı
AA
26 Nisan Pazar günü çift etaplı ana yarışlar koşulacak.
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk ayağı, Tekirdağ'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre Hayrabolu ilçesi, 25-26 Nisan tarihlerinde Burak Özel MX Parkuru'nda Türkiye Motokros Şampiyonası'nın birinci etabına ev sahipliği yapacak.

Şampiyona kapsamında MX, MX1, MX2, MX125, MX büyükler, kadınlar, 50 cc, 50Mini, E50, 65 cc ve 85 cc sınıflarında yarışlar düzenlenecek.

Organizasyonda motokros sporcuları, 25 Nisan Cumartesi günü antrenman ve sıralama yarışlarına çıkacak. 26 Nisan Pazar günü ise çift etaplı ana yarışlar koşulacak.


