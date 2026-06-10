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Mourinho Benfica'ya veda etti

Mourinho Benfica'ya veda etti

14:2810/06/2026, Çarşamba
AA
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Mourinho, Benfica'nın başında çıktığı 45 maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı.
Mourinho, Benfica'nın başında çıktığı 45 maçta 2.02 puan ortalaması yakaladı.

Yeni sezon için Real Madrid ile anlaşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, eski takımı Benfica'ya veda mesajı yayımladı.

Mourinho, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benfica'ya hizmet etme fırsatını bana sunduğu için başkan Rui Costa'ya teşekkür ederim. Bu kulübü temsil etmek bir onur ve ayrıcalıktı" ifadelerini kullandı.


Kulüp yönetimi ve oyuncularına teşekkür eden 61 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Birlikte çalışma zevkine eriştiğim oyunculara en içten teşekkürlerimi sunuyorum, kişisel ve profesyonel hayatlarında en büyük başarıları diliyorum. Giderken yanımda şu inancı götürüyorum. Bir anıdan daha fazlasını, kalıcı bir bağ kurduk. Bir gün benim oyuncum olan, sonsuza dek benim oyuncumdur."


Benfica, dün Mourinho'nun 15 milyon euro serbest kalma bedeli karşılığında Real Madrid'in yeni çalıştırıcısı olacağını duyurmuştu.





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