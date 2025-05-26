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Murat Şahin'den dikkat çeken itiraf: '4-1'den sonra oyuncular koptu'

Murat Şahin'den dikkat çeken itiraf: '4-1'den sonra oyuncular koptu'

23:2026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Murat Şahin
Teknik direktör Murat Şahin

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, 4-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuştu. Üç puandan dolayı sevinçli olduğunu belirten Şahin, "Hedefsiz bir takımın bu oyunu oynaması kolay değil. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Özellikle 10 kişiden sonra skoru elde ettik." dedi.

Trendyol Süper Lig 37. haftasında küme düşmesi kesinleşen Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Murat Şahin basın toplantısında soruları yanıtladı.


Murat Şahin'in açıklamaları şöyle:
'Geldiğimden bu yana bunları yapıyoruz'

"Rakiplere göre oyun planları düşünüyoruz. Bunları zaman zaman uyguluyoruz. Ben geldiğimden bu yana bunları yapıyoruz."


'4-1'den sonra oyuncular koptu'

"Fenerbahçe'nin çift forvetle oynadığını bildiğimiz için bu formatla oynadık ama ikinci yarıda 10 kişi kalınca Fenerbahçe'ye 4-1-4-1'e döndük ve bu sonuç verdi. 10 kişiye karşı oynamak zaman zaman zor oluyor ve Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz. Kontra ataklarda pozisyon verdik ama 4-1'e kadar oyun ciddiyetimiz çok iyiydi. 4-1'den sonra oyuncular koptu."


'Sonun bitişi kolay değil'

"Rehavet bizi geride bıraktı. Daha çok hakimiyet sağlayabilirdik. Kazanmak önemliydi bizim için. Takımımın gücünü test etmeye çalışıyorum. Oyuncuların neler yapabileceğini görmek istiyorum. Sonun bitişi kolay değil. Hedefsiz bir takımın bu oyunu oynaması kolay değil. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Özellikle 10 kişiden sonra skoru elde ettik. Sevinçliyiz."





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