Spor Murat Sancaktan 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama
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Murat Sancak'tan 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama yaptı. Sancak, açıklamasında, "Ben pek fazla yıldızlara takılmıyorum. 5 yıldız olmuş, 15 yıldız olmuş ne fark eder? Varsa şampiyonluklar, kimin hakkı varsa verilsin ama verilse ne olacak verilmese ne olacak?" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Sancaktan 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama
Murat Sancak

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuru ve akabinde yapılan başvuruya verilmeyen cevapla birlikte, sarı-lacivertli kulübün 5 yıldızlı logo kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.

Sancak, Twitter'da katıldığı sohbet odasında Fenerbahçeli bir taraftarın, "Başkanım, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ve 5 yıldız kullanımıyla alakalı düşünceniz nedir?" şeklinde yönelttiği soruya şu şekilde cevap verdi:

  • "Fasa fiso işler. Kimse geçmişe bakmıyor. Boşver, 5 ya da 15 yıldız olmuş ne olmuş? Son şampiyon kim? Trabzonspor. Bu sene kim şampiyon olacak onu düşünüyor herkes. 5 yıldız taktığında daha mı iyi oynuyorsun? Bunlara fazla takılmamak gerek. Şahsen ben hiç takılmıyorum. Fark eden hiçbir şey yok. Varsa şampiyonluklar kimin hakkı varsa verilsin ama tekrar söylüyorum verilse ne olacak, verilmese ne olacak?
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