Murat Sancak'tan 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili yaptığı başvuru ve akabinde yapılan başvuruya verilmeyen cevapla birlikte, sarı-lacivertli kulübün 5 yıldızlı logo kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.

Sancak, Twitter'da katıldığı sohbet odasında Fenerbahçeli bir taraftarın, "Başkanım, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ve 5 yıldız kullanımıyla alakalı düşünceniz nedir?" şeklinde yönelttiği soruya şu şekilde cevap verdi: