Muslera 14 yıllık Galatasaray kariyerinde ilki yaşadı

Galatasaray'a 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.