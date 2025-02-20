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Muslera 14 yıllık Galatasaray kariyerinde ilki yaşadı

Muslera 14 yıllık Galatasaray kariyerinde ilki yaşadı

21:2220/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fernando Muslera, AZ maçına yedek kulübesinde başladı.
Fernando Muslera, AZ maçına yedek kulübesinde başladı.

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.

Galatasaray'a 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.


Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu


Muslera, Galatasaray'da toplamda 539 resmi maçta forma giyip 7'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 6'sı ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk yaşadı.






#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#AZ Alkmaar
#Fernando Muslera

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