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Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması: 'A' harfi bile gündeme gelmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Arda Turan'ı Fatih Terim'e sordum. Ayın 2'sinde 4 saat 6 kişi transfer konusunda toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Cengiz, kulübün gündemine ilişkin sorulara cevap verdi.

Mustafa Cengiz, kulübün gündemine ilişkin sorulara cevap verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, yeni üyeler için düzenlenen berat töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İkinci yarı için tüm futbol camiasına sağduyu çağrısı yapan Mustafa Cengiz, “Teknik ve idari kadrolarımız ikinci yarı için en iyi takım düzenini tutmak için gerekeni yapacaktır. Ben bu konuda bir fikir beyan etmem ve müdahale etmem, sorumluluk ve görev teknik heyetindir, tabi nihayi sorumluluk bizimdir. Ben ikinci yarının Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Futbolun kardeşçe bir yarış olduğunu asla unutmayalım. Kendimiz dahil tüm yöneticilere sağduyulu, hoşgörülü, itidalli davranışlar diliyorum. Futbol için daima güzellikler ve doğruluklar diliyorum. Yenebiliriz, yenilebiliriz. Yensekte, yenilsekte doğru ve dengeli davranmalıyız. Camialar kardeştir, bizi ayıran din, dil, ırk ve sosyal sınıflar değildir. Biz sadece farklı renklere gönül vermiş insanlarız. Her yöneticinin başka bir camia hakkında konuşurken daha sağduyulu olmasını dilerim” diye konuştu.

"Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok"

Arda Turan transferi hakkında çıkan haberlere de yanıt veren Mustafa Cengiz, “Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok. Fatih Terim hocam ile 31 Aralık 14.00’te yılbaşı için aradım görüştük. Ben kendisine sordum, ‘hocam bize intikal eden bir şey varsa ben size söylerim, bir şey olsa size getiririz. Bana basın mensupları bu konuyu sordu bu yüzden ben de cevap verdim’ dedi. Ayın 2'sinde 4 saat 6 kişi transfer konusunda toplantı yaptık. A harfi gündeme gelmedi. Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok. Sosyal medya üzerinden Arda Turan’ı işlemek ne derece doğru bilemiyorum. Biz ciddi bir kulübüz. Biz bize intikal etmemiş bir konuda ahkam kesmeyiz” şeklinde konuştu.

Arda Turan Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemiyor
Arda Turan Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemiyor

Arda Turan'ın transferi gündemin birinci sırasına yerleşti. Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başakşehir'den ayrıldıktan sonra kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi.Tüm futbol kamuoyunda Galatasaray'a geri döneceği konuşulan oyuncunun Beşiktaş ile de görüştüğü iddia edildi. Ancak oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un sarı kırmızılılardan haber beklediği aktarıldı.Türkiye'de Galatasaray dışında hiçbir takımda oynamayacağını net bir şekilde menajerine ileten Arda Turan'ın eski kulübünün kendisini istememesi halinde yurt dışında bir takıma transfer olmak için görüşmeler yapacağı belirtildi.Hatırlanacağı üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Arda Turan'ın transferi gündemimizde yok" demişti. Teknik direktör Fatih Terim ise "Ben olsam o cümleyi kurmazdım" diyerek Arda Turan'ı isteyebileceğini işaret etmişti.Video: Fatih Terim Arda Turan'a kapıyı açtı

"Rize maçında yüreğim burkuldu"

Ziraat Türkiye Kupası Çaykur Rizespor maçındaki hakem kararlarına değinen Cengiz, “Ben Zekeriya Alp ile hiç görüşmedim, bir kere rastlaştım onun olduğunu fark edince baş selamı verdim. Rize maçında ben orada değildim, basket maçındaydım. Benim yüreğim burkuldu, Galatasaray değil, bu Rize’nin de tersine lehine olabilirdi. Bu kadar 100 milyonlar harcıyorsunuz, milyonlar televizyon başında, siz orada göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Korkmayın, gördüğünüzü çalın, adalet dağıtmaya çalışmayın, dürüst olun. Kendinizce adalet dağıtırsanız o işin içinden çıkamazsınız. Fair-play sadece adil oyun demek değil, mert oyun demektir. Ben hakemlerin çok kötü niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Ben devamlı olarak basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. Bu konuda çok dikkatli olmalarını istiyorum. MHK’nin yanlış yapanı af etmemesini diliyor ve istiyorum” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıKarşılaşmadan dakikalar;13'üncü dakikada Boldrin'in sağ kanattan pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Samudio'nun bekletmeden kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta gitti.17'nci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Seri'nin ön direğe ortasına iyi hareketlenen Lemina vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.26'ncı dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası yayının sağından kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.36'ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ortasına altıpasın gerisinden iyi yükselen Samudio'nun kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.38'inci dakikada ceza sahası sol çaprazından Melnjak'ın ortasında sağ çaprazda topa iyi hareketlenen Boldrin'in gelişine kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.39'uncu dakikada Feghouli'nin sağ kanattan penaltı noktasına ortasına iyi hareketlenen Emre Akbaba'nın gelişine kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-1.54'üncü dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.64'üncü dakikada Samudio'nun ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla auta gitti.68'inci dakikada Boldrin'in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği topu Okan yatarak direk dibinde kontrol etti.69'uncu dakikada Samudio'nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Vetrih'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.71'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından Emre Akbaba'nın kaleye gönderdiği şut az farkla yandan auta gitti.90 3'üncü dakikada altıpasın sol tarafında topla buluşan Adem rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını arka direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor bekletmeden vuruşunu yapıp topu ağlarla buluşturdu ancak yapılan VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi.Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.Emre Akbaba 249 gün sonraGalatasaray'ın 2018-2019 sezonu başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve geçen sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, 249 gün sonra sahalara döndü. 11 Mayıs 2019'da ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren ve o günden bu yana tedavi gören Emre Akbaba, yine bir Çaykur Rizespor deplasmanıyla sahalara dönüş yaptı. Milli futbolcu, müsabakada sahaya kaptan olarak çıkarken, 39'uncu dakikada bir de gol attı ve 90 dakikayı bir golle tamamladı.🏆 #ZiraatTürkiyeKupası⚽ #ÇRSvGS pic.twitter.com/RMPYVqY6uf&mdash; Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 15 Ocak 2020 Maç sonucu: Çaykur Rizespor 1-1 Galatasaray #RİZvGS pic.twitter.com/NcbFylnuON&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 15 Ocak 2020

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