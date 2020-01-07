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Arda Turan Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemiyor

Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın hangi takım transfer olacağı merak konusu. Milli futbolcunun Galatasaray'a dönmesi beklenirken Beşiktaş ile ilgili de iddialar basında yer buldu. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, menajeri aracılığıyla Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemediğini net bir şekilde dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan

Arda Turan

Arda Turan'ın transferi gündemin birinci sırasına yerleşti. Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başakşehir'den ayrıldıktan sonra kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi.

Tüm futbol kamuoyunda Galatasaray'a geri döneceği konuşulan oyuncunun Beşiktaş ile de görüştüğü iddia edildi. Ancak oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un sarı kırmızılılardan haber beklediği aktarıldı.

Türkiye'de Galatasaray dışında hiçbir takımda oynamayacağını net bir şekilde menajerine ileten Arda Turan'ın eski kulübünün kendisini istememesi halinde yurt dışında bir takıma transfer olmak için görüşmeler yapacağı belirtildi.

  • Hatırlanacağı üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Arda Turan'ın transferi gündemimizde yok" demişti. Teknik direktör Fatih Terim ise "Ben olsam o cümleyi kurmazdım" diyerek Arda Turan'ı isteyebileceğini işaret etmişti.

Fatih Terim Arda Turan'a kapıyı açtı
DHA

Fatih Terim Arda Turan'a kapıyı açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, 'Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım' dedi.

Arda Turan'ın Galatasaray performansı
Arda Turan'ın Galatasaray performansı


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