Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kimdir?

Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının üçüncü yılında Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı. Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu’nun ailesi, genç sporcular ve sevenleri katıldı.

"Tek kelimeyle izah et derseniz, Cep Herkülü diyebilirim"

Anma töreninde konuşan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Üçüncü kez Naim Süleymanoğlu’nun mezarı başındayız. Kendisini rahmetle anıyoruz. Naim’i tek kelimeyle izah et derseniz; ’Cep Herkülü’ diyebiliriz. Her şeyi anlatıyor o kısacık cümle. 3 olimpiyat şampiyonluğu vardı. Dünyada çok az sporcu bu başarıyı elde etmiştir. 7 dünya, 7 Avrupa şampiyonluğu var. 46 rekoru var. Ayrıca kilosunun da 3 katının 10 kilo fazlasını kaldırmıştı. Böyle istisnai bir sporcuydu. Türklere zulüm edildiği bir dönemde Naim’in de adı değiştirilmişti, bütün Türklerin adını değiştiriyorlardı. Hatta o kadar ileri gitmişlerdi ki mezar taşlarındaki isimleri dahi değiştiriyorlardı. İşte o dönem 16 yaşında bir çocuk Türkiye’ye gelmeye karar verdi. Avustralya’dan Londra’ya, Londra’dan da rahmetli Özal, özel uçağını göndererek Türkiye’ye getirttirdi. Son olarak da şunu söylemek istiyorum; spor, sevgi, dostluk, kardeşliktir diyoruz ya işte bunu cenazesinde de gördük. En yakın rakibi hem de Yunanlı, Leonidis Türk bayrağına sarılı Naim’in tabutunu öptü. Bu da Yunanistan’da olay oldu ve Leonidis’i görevinden aldılar. Ama daha sonra bir onu fair-play ödülüne layık gördük. Büyük kitleleri peşinden tek başına sürükleyebilen bir sporcuydu. Kendisini rahmetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu kimdir, nereli?

Halterde üst üste 3 kez olimpiyat altın madalyası kazanan efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde dünyaya geldi. Spora başlamasıyla ilgili bir ifadesinde Naim Süleymanoğlu, "Spor yapmayı seviyordum, yüzmeye giderdim. Atletizm ve güreş yaptım, 9 yaşındayken halter antrenörü Hilmi (Pekünlü) hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım. Mestanlı kasabasında 1,5 yıl kadar Hilmi hocanın yanında antrenmanlara devam ettim" demişti.

"En genç dünya rekortmeni"

Bulgaristan'da 14 yaşında gençler ve yıldızlar şampiyonu olan Naim Süleymanoğlu, sonrasında ilk kez halter milli takımına seçilirken, 1982'de Brezilya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk dünya şampiyonluğunu elde etti ve "En genç dünya rekortmeni" unvanını aldı.

Rekorlarla dolu bir hayat: Naim Süleymanoğlu Henüz 15 yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı gösteren Naim Süleymanoğlu, 16 yaşında ise bu kez rekor kırarak şampiyonluğa ulaştı ve halter tarihinin en genç dünya şampiyonu unvanını elde etti.Naim Süleymanoğlu hayatını kaybettiKariyeri süresince 3 olimpiyat altın madalyası, 7 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu, 46 kez dünya rekoru kırdı. Milli halterci ayrıca, 1984 yılında henüz 16 yaşındayken silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak da tarihe geçti.Türkiye'ye ilticasıNaim Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti.1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran Süleymanoğlu, 1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece 3 kaldırış yaparak, 3 dünya rekoru kırdı.Çin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda ise sakatlığının devam etmesine karşın 3 altın madalya kazanan Naim Süleymanoğlu, 2000 yılında Uluslararası Halter Federasyonunun asbaşkanlığı görevine getirildi.Galeri: Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu hayatını kaybettiNaim Süleymanoğlu'nun başarılarıOlimpiyat oyunları1988 Seul OlimpiyatlarıSeul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. Bu olimpiyatlarda Naim Süleymanoğlu, 60 kilo koparmada sırasıyla 145, 150,5, 152,5, silkmede 175, 188,5, 190, toplamda da 320, 339, 342,5 kilo kaldırarak 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.1992 Barselona OlimpiyatlarıAltın madalya kazandı ve aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.1996 Atlanta Olimpiyatları64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti.2000 Sidney Olimpiyatları33 yaşında olması ve sakatlığı nedeniyle 3 kaldırışta sıfır çekerek başarı gösteremedi.Dünya şampiyonaları1993 Dünya Şampiyonası3 altın madalya kazanırken, 2 de dünya rekoru kırdı.1994 İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası:İlk kez Türk seyircisi önüne çıktı. Sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı.1995 Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı.Avrupa şampiyonaları 1988'de Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına katıldı ve üç altın madalya kazandı.1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece 3 kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.1995 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yine sakat olmasına rağmen 1 altın, 2 gümüş kazanarak Türkiye'nin takım halinde birinci olmasında önemli katkı sağladı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonunun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi. Bize sayısız gurur yaşatan milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun hafızalardan asla silinmeyecek başarıları... #CepHerkülü #NaimSüleymanoğlu Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (18 Kas 2017, 04:44 PST)

"Cep Herkülü lakabı takıldı"

1983 Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda birinci olan Naim Süleymanoğlu, 1983-1986 yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 rekor kırdı, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1983'te düzenlenen 'Rekortmenlerin Turnuvası'nda dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu'na burada "Cep Herkülü" lakabı takıldı.

Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye nasıl geldi?

1980'li yıllarda Bulgaristan'da yaşayan Türklerin asimilasyona maruz kaldıkları, isimlerinin zorla değiştirildiği, Naim Süleymanoğlu'nun isminin de Naum Shalamanov şeklinde değiştirildiği kayıtlara geçerken, 'Cep Herkülü' Türkiye'ye gelişini şöyle anlatıyordu:

"Bizlere yapılanlara karşı çıkma imkanımız yoktu. Türklere karşı yapılan zulümleri kabullenmem mümkün değildi. Türkleri yok sayanlar için ter dökmek istemiyordum. Kararımı vermiştim, Türkiye'ye iltica edecektim. 1985-1986 Şubat ayı sonuna kadar bütün Türklerin isimleri değiştirildi. Artık adım; Naum Shalamanov'du. 1986'da Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda birinci oldum. Şampiyonanın sonunda akşam yemeğinde beni Türk konsolosluğuna götürecek kişilerle tanıştım."

"Turgut Özal'ın özel uçağıyla geldi"

1986'da Avustralya'da Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim Süleymanoğlu, başarılı bir operasyonla Avustralya'dan uçakla Londra'ya geçti, ardından dönemin başbakanı Turgut Özal'ın gönderdiği özel uçakla Türkiye'ye getirilen Naim Süleymanoğlu, Ankara'da basın toplantısıyla ilk kez Türk halkının karşısına çıktı.

"Cep Herkülü"nün 1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalarda Türkiye adına mücadele etti. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ödemeyle ilgili "Naim bize onu kat kat ödedi. Dünyada Türklerin reklamını yaptı" dediği, böylece engellerin aşıldığı kayıtlara geçti.

1988'de Türkiye'ye güreş dışında ilk altın madalyayı getirdi

Bulgaristan'da kalan Türklere zulmedildiğini, sünnetin yasaklandığını, sünnet yaptıranlara hapis cezası verildiğini, mezar taşlarındaki isimler nedeniyle mezarların dahi yıkıldığını dünya kamuoyuna anlatan Naim Süleymanoğlu, 1992'de de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.

Halterde dünyanın efsane sporcuları arasına adını altın harflerle yazdıran, Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyat Oyunları'nda 9 dünya 5 olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu. Ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını (190 kilo) kaldırarak 'dünyanın en iyi haltercisi' ödülünü kazandı. Bu tarihte olimpiyatlarda Türkiye'ye güreş dışında ilk altın madalyayı kazandırdı.

Üst üste 3 olimpiyatta şampiyon oldu

"Cep Herkülü", 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda birinci olarak, üst üste 3. olimpiyat altın madalyasıyla podyuma çıktı, İstiklal Marşı'nı büyük bir gururla dünyaya dinletti. Naim Süleymanoğlu, kariyerinde ayrıca 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 46 dünya rekoruna imza attı.

1996'da haltere ara veren Naim Süleymanoğlu, sonrasında katıldığı 2000 Sydney Olimpiyatları'nda başarılı olamadı ve aktif spor hayatına buruk şekilde veda etti. Efsane sporcu, Sydney'e kadar 24 yıl boyunca halterde bir numara olarak adından söz ettirdi.

Time dergisine kapak olan ilk Türk sporcu

1988 Seul Olimpiyatları'nda 9 dünya 5 olimpiyat rekoru kıran, ağırlığının 3 katından 10 kilo fazla 190 kilo kaldırarak 'dünyanın en iyi haltercisi' seçilen Naim Süleymanoğlu, 3 Ekim 1988'de "Everybody Wins" başlığıyla Time dergisine kapak oldu. O yıl Avrupa Halter Şampiyonası'nın ardından dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Beyaz Saray'a davet edilen Naim Süleymanoğlu'nun teklif edilen ABD vatandaşlığını da reddettiği kayıtlara geçti.

"Caddeye adı verildi"

Naim Süleymanoğlu, 2000 yılında Uluslararası Halter Federasyonunda (IWF) dünyanın en genç as başkanı oldu. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları kapsamında adı, Londra metrosundaki bir istasyona verildi. 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya'da bir caddeye de "Naim Süleymanoğlu" adı verildi.

Naim Süleymanoğlu neden öldü?

Efsane milli halterci, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti. 28 Eylül 2017'de hastaneye kaldırılan Naim Süleymanoğlu ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2017'de hastanede efsane sporcuyu ziyaret etmişti.

19 Kasım 2017'de İstanbul Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına siyaset, iş ve spor camiasından çok sayıda kişinin yanı sıra aktif spor yaptığı dönemde en büyük rakibi olan Yunan Valerios Leonidis de katılmıştı. Süleymanoğlu, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilmişti.

Naim Süleymanoğlu'nun kaç şampiyonluğu vardı?

Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu, 7'şer kez de dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti. Süleymanoğlu'nun kariyeri boyuncu başardıkları şu şekilde;

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.

1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.

Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.

Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.

1988 yılında Time dergisine kapak oldu.

60 kg'de koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.

Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.

Naim Süleymanoğlu neden öldü? Naim Süleymanoğlu neden öldü? sorusunun yanıtı haberimizde.Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül’den beri özel bir hastanede tedavi altındaydı. 6 Ekim tarihinde ameliyatla karaciğer nakli yapılan Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve ödem nedeniyle 11 kasım tarihinde acil ameliyata alınmıştı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında hayatını kaybetti. Naimoğlu’nun ölümü Türkiye’yi yasa boğdu.Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cep Herkülü"nü kaybettiklerini belirterek, "Türk halteri çok büyük değerini yitirdi." dedi.Naim Süleymanoğlu'nun dünya halter camiasının gelmiş geçmiş en büyük sporcusu olduğunu dile getiren Taşpınar, "46 adet rekor kıran bir 'cep herkülü'ydü. Türk halkının olduğu kadar, tüm dünyada spor camialarının gönlünü kazanmış bir sporcuydu. Başımız sağ olsun." diye konuştu.Taşpınar, milli sporcunun naaşının İstanbul'da toprağa verileceğini ancak kesinleşmiş bir programın bulunmadığını söyledi. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski mili halterci Halil Mutlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.Yaşanan süreçte herkesin dua ettiğini ancak Naim Süleymanoğlu'nu kaybettiklerini dile getiren Halil Mutlu, "Türk ve dünya halteri aynı duygular içindedir. Bu süreçte herkes onun durumunu takip etti. Halterde ilklerin adamıydı." değerlendirmesini yaptı.Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu vefat etti!Vefat eden Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yaşattığı başarılarla bir nesle halter sporunu sevdirdi.Turgut Özal tarafından Türkiye’ye getirilmişti1985 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yoğun uğraşları sonucunda getirilen Naim Süleymanoğlu, Türkiye için büyük başarılara imza atmıştı. 1984, 1985 ve 1986’da dünyada yılın haltercisi seçilen Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.Naim Süleymanoğlu’nun kariyerinde elde ettiği başarıları şöyle:15 yaşında ilk dünya rekorunu kırdı8 kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdıKendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, ’efsane’ oldu60 kiloda koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ’yılın haltercisi’ seçildiTürkiye’ye Olimpiyatlar’da güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu1988 yılında Time dergisine kapak oldu1988 yılında Seul Olimpiyatları’nda 9 dünya, 6 Olimpiyat rekoru kırdı1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildiSpor otoritelerine göre ’tüm zamanların en iyi haltercisi