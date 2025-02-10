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NBA'de Alperen Şengün sakatlandı: Ne zaman geri dönecek?

NBA'de Alperen Şengün sakatlandı: Ne zaman geri dönecek?

10:3510/02/2025, lundi
G: 10/02/2025, lundi
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NBA'de Alperen Şengün sakatlandı
NBA'de Alperen Şengün sakatlandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Toronto Raptors'ı 94-87 yenerek 6 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Karşılaşmada sakatlanan Alperen Şengün oyuna devam edemedi. Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen hakkında açıklama yaptı. Peki Alperen Şengün'e ne oldu ve ne zaman geri dönecek?

NBA'de 3 maç yapıldı. Raptors'ı ağırlayan Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets, Dillon Brooks'un 19 sayı, 7 ribaunt ve Jalen Green'in 18 sayı, 9 ribauntluk katkısıyla kazanarak 33. galibiyetini aldı.


Alperen Şengün'e ne oldu ve ne zaman geri dönecek?

Alperen Şengün ise henüz maçın başlarında yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Maçın ardından milli basketbolcunun durumuna ilişkin açıklamada bulunan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen'in bel spazmı yaşadığını ve bir sonraki karşılaşmaya hazır olmasını beklediklerini ifade etti.


Üst üste 4, sezonun 37. mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta ise Immanuel Quickley 20 sayı, 8 ribaunt ve Scottie Barnes 15 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadı.


Lillard'dan 43 sayı

Milwaukee Bucks, sahasında Philadelphia 76ers'ı 135-127 mağlup etti. Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı Bucks'ta Damian Lillard, 43 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle takımını sezonun 28. galibiyetine taşıdı.


Konuk ekipte Joel Embiid'in 27 sayı, 12 ribaunt, 6 asistlik performansı, 76ers'ın art arda 3, bu sezonki 32. mağlubiyetini engelleyemedi. Günün diğer mücadelesinde ise Detroit Pistons, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 112-102'lik skorla geçti.


#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets

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