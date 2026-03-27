Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
NBA'de Knicks’in 7 maçlık galibiyet serisine Hornets son verdi

13:3127/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks’i 114-103 yenen Charlotte Hornets, rakibinin yedi maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Spectrum Center'daki maçta 20 yaşındaki Kon Knueppel 26 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle kariyerinin ilk "triple-double"ına çok yaklaştı. LaMelo Ball 22, Brandon Miller 21 sayılık katkı sağladı.

Knicks’te Jalen Brunson 26 sayı, 13 asist, OG Anunoby 17 sayı, Josh Hart 16 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Gecenin diğer maçlarında Detroit Pistons sahasında New Orleans Pelicans'ı 129-108, Orlando Magic ise Sacramento Kings'i 121-117 mağlup etti.

#NBA
#New York Knicks
#Charlotte Hornets
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
